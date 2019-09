La storia del viaggio e dei viaggiatori alla Biblioteca Taroni di Bagnacavallo

In occasione dell’edizione 2019 della Festa di San Michele, dedicata alla tematica del viaggio, il Fondo Antico, Manoscritti e Rari della Biblioteca comunale G. Taroni di Bagnacavallo propone una mostra bibliografica intitolata La geografia del viandante, in programma dal 26 settembre al 31 ottobre.

La mostra intende ripercorrere la storia del viaggio e dei viaggiatori, dal pellegrinaggio medievale al Grand Tour, attraverso l’esposizione di preziosi volumi antichi stampati tra il XVI e XVIII secolo. L’iniziativa è curata da Patrizia Carroli della Biblioteca e dell’Archivio storico comunale e Federica Fabbri, consulente del Comune per il Fondo Antico.

Sarà l’occasione per ammirare testi classici del sapere quali La geografia di Tolomeo (1574) o il Trattato della sphera di Giovanni Sacrobosco, ma anche le splendide illustrazioni della Cosmographia di Pietro Appiano (1540) o una delle prime guide turistiche concepite in senso moderno, la Direzione pe’ viaggiatori in Italia di Carlo Barbieri (1799).

Sarà possibile visitare la mostra durante gli orari di apertura straordinaria della biblioteca nel corso della Festa di San Michele (giovedì 26 settembre: 20-23; venerdì 27: 14.30-18.30 e 20-23; sabato 28: 8.30-12.30 e 15-23; domenica 29: 10-12 e 15-23), poi durante i normali orari di apertura della biblioteca fino al 31 ottobre: lunedì, mercoledì e venerdì 14.30-18.30; martedì e giovedì 8.30-18.30; sabato 8.30-12.30.