Premio dei Premi. Aperte le prenotazioni per la serata al Teatro Masini di Faenza

A meno di un mese all’inizio del MEI25 partono le prenotazioni gratuite per assistere alla serata dedicata al Premio dei Premi che si terrà sabato 5 ottobre al Teatro Masini di Faenza, come sempre all’interno del Mei .

A fronteggiarsi saranno: Apice (per il Premio De André), Valentina Balistreri (per il Premio Lauzi), Chiara Effe (per il Premio Mario Panseri), gli Estro (per il Premio Pigro – Ivan Graziani), i Folk n’ Roll (per il Premio Manente), i Frigo (per il Premio Ciampi), Francesca Incudine (per il Premio Bianca D’Aponte), Giacomo Rossetti (per il Premio Pierangelo Bertoli), Micaela Tempesta (per il Premio Bindi). Roberta Giallo quest’anno sarà fra i presentatori della serata, come già lo scorso anno. Saranno inoltre assegnate delle menzioni per testo, musica e interpretazione. Ospiti della serata con dei live appositamente realizzati saranno artisti di altissimo livello, come Riccardo Sinigallia (premiato per il suo “Ciao cuore” come miglior disco del 2018 dal “Forum del Giornalismo musicale”), Giovanni Truppi (premio PIMI 2019), Cristina Donà & Ginevra Di Marco (che riceveranno un premio speciale del Mei per il progetto insieme costituito da un disco e da un tour).

Coloro che avranno prenotato il posto, si potranno presentare alle ore 19!

Per prenotare gratuitamente il vostro posto: scrivete a a segreteria@materialimusicali.it con oggetto “Prenotazione Teatro Masini 5 Ottobre Faenza” con Nome, Cognome, Indirizzo e numero di cellulare.