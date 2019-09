Ravenna. Inaugura a ottobre “RavennaShiatsu” centro e scuola di ipnosi dinamica

Inaugura il 12 ottobre “RavennaShiatsu”, luogo unico nel suo genere, dedicato alle discipline analogiche e all’ipnosi dinamica: per l’inaugurazione sono previsti trattamenti gratuiti, una conferenza e un meeting serale per capire “l’alfabeto dell’inconscio”.

Alessandro Rosin è cintura nera di Karate, insegnante della disciplina, operatore certificato Shiatsu e ipnotista specializzato in discipline analogiche®.

Le sue competenze le ha unite fisicamente in un nuovo spazio che tutti potranno visitare il 12 ottobre a Ravenna in via Lercaro 22.

Quando si parla di ipnosi, ancora oggi, si ha una reazione di diffidenza e paura ma effettivamente quanti di noi hanno davvero provato o conosciuto più a fondo la tecnica dell’ipnosi?

Alessandro Rosin pratica la disciplina da alcuni anni a centinaia di persone e il suo obiettivo è anche quello di divulgarne i principi e le nozioni, non solo attraverso sedute individuali, ma con workshop e conferenze esplicative che possano fornire a tutti i metodi per gestire le proprie emotività e sbloccare comportamenti che limitano la vita di tutti i giorni.

“Ho clienti da tutta la regione; alcuni tornano da me una volta al mese per riequilibrare l’emotività e togliere blocchi che disturbano la loro quotidianità e le loro relazioni, altri sono clienti abituali; possono essere persone con grandi carichi di stress o con situazioni complicate o mai affrontate. La cosa che dicono tutti dopo la seduta è che il risultato è immediato… l’ipnosi lavora come una grande lavatrice di pensieri e blocchi: si trovano le incrostature e si lavano via.”

In questo nuovo centro tutto ruota intorno alle discipline analogiche che si propongono di contribuire allo sviluppo del potenziale umano del singolo individuo e al recupero della qualità della vita, riconoscendo l’importanza e l’influenza della sfera inconscia nel comportamento umano.

Conoscere quello che definiamo “Alfabeto dell’Inconscio”, significa poter essere in grado di “dialogare” con la propria sfera emotiva per capirne stato ed esigenze attraverso la decodifica del linguaggio non verbale.

PROGRAMMA

Sabato 12 ottobre 2019

Mattina: Dalle 9.30 alle 11.30

Pomeriggio: Dalle 14.30 alle 16.30

con mini sedute gratuite per provare tutti i trattamenti del centro

Dalle 20.30 è in programma la conferenza: “Ipnosi dinamica, Comunicazione analogica – alfabeto del nostro inconscio” – Conferenza / Workshop gratuita (è gradita la prenotazione) e a seguire un aperitivo analogico.

Informazioni e prenotazioni:

info@ravennashiatsu.it

Tel. e Whatsapp 338 645 63 95