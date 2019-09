Cervia, IRONMAN entra nel vivo: si parte con la parata delle nazioni, il 21 settembre la grande sfida

IRONMAN 2019 entra nel vivo a Cervia. Ieri 18 settembre la kermesse è stata aperta con l’inaugurazione dell’EXPO, ma si è aperto oggi ufficialmente con la conferenza stampa alle Officine del Sale il lungo week end sportivo.

Presenti all’incontro Agusti Perez, Regional Director, l’assessore al turismo della Regione Emilia Romagna Andrea Corsini, Il sindaco di Cervia Massimo Medri e l’assessore allo Sport Michela Brunelli. Tutti hanno esaltato il grande appeal della manifestazione e la grande forza attrattiva sia dal punto di vista sportivo sia dal punto di vista turistico.

Insieme a loro anche alcuni atleti che hanno espresso il grande entusiasmo per la manifestazione e l’emozione di essere qui per partecipare. Giulio Molinari, pluricampione europeo sulla mezza distanza IRONMAN che quest’anno si cimenta nell’IRONMAN Italy Emilia Romagna. Presente anche Tim Don, del Regno Unito, atleta ammesso alle finali di KONA che a seguito di un brutto incidente ha subito una grave frattura al collo e si è ripreso dopo una lunga e faticosa riabilitazione. Si appresta ad affrontare di nuovo la dura gara di resistenza qui a Cervia.

Michelle Vesterby atleta danese che affronterà la gara dopo essere diventata mamma da pochi mesi. Presenti anche i rappresentanti delle Terre del Triathlon, forze dell’ordine e volontari. La febbre dell’IRONMAN è forte e Agusti Perez ha definito l’evento cervese come Il più grande IRONMAN del mondo per gare, partecipazione ed affluenza.

In occasione di IRONMAN la sosta a pagamento è sospesa nei giorni 20, 21 e 22 settembre in tutto il territorio del comune di Cervia.

La Parata delle Nazioni

Nel pomeriggio si tiene la Parata delle Nazioni – dalle 18.00 – con partenza dalla rotonda della Pace sul lungomare per poi giungere a Piazza Garibaldi per il saluto delle autorità. La parata è una novità del 2019 che propone la sfilata delle nazioni partecipanti alla grande gara IRONMAN di sabato. Un momento “olimpico” e gioioso accompagnato da musica e danze con la Marching Band “I Musicanti di San Crispino” in parata e il gruppo di percussioni tradizionali dal West Africa “Whatsafro”, appunto, in Piazza Garibaldi.

La gara

Degli oltre 40 IRONMAN che si svolgono nel mondo quello di Cervia si è rivelato il più partecipato in termini di iscritti. Circa 3.000 gli atleti che parteciperanno alla gara di triathlon di sabato, la gara più dura del mondo, sfida per l’accesso alle finali di Kona 2020. Gli iscritti sono 300 in più rispetto allo scorso anno, ma i numeri della realtà IRONMAN sono davvero notevoli ed impressionanti.

Sono infatti oltre 6.200 gli atleti partecipanti alle varie gare del week end provenienti da oltre 90 paesi del mondo. Il 60 % proviene dall’estero, con maggioranza da Regno Unito, Germania e Francia con un incremento di atleti russi. Da citare la provenienza di atleti da Australia, Finlandia, Brasile, Messico, Giappone, Islanda,Israele e le isole Bermude che fanno capire il livello davvero mondiale della partecipazione.

A conferma dello spirito competitivo e sportivo dell’Italia e dell’area europea l’unico atleta della categoria 75-79 anni maschile è un italiano mentre l’unica donna della categoria 65-69 anni proviene dal Regno Unito. Grande è anche la partecipazione locale. 22 gli atleti cervesi uniti nel CerviaMan che si sostengono a vicenda e che si allenano con i colori della città rendendo ancora più partecipi cittadini e tifosi locali. Hanno una maglietta personalizzata e piano piano stanno coinvolgendo tutte le realtà locali.

Lungo i percorsi saranno impegnati oltre 1.000 volontari con la importante presenza di scuole e ragazzi di tutte le terre del triathlon. Insieme a loro naturalmente Protezione Civile e Forze dell’Ordine. Sei i comuni coinvolti e due le Prefetture

Per supportare il pubblico ad giungere alle postazioni da tifosi e per agevolare nella viabilità chi abita nelle aree coinvolte dalle gare sul sito del comune di Cervia nell’area dedicata alla kermesse IRONMAN si trovano suggerimenti e consigli su come muoversi ma anche una mappa interattiva che potrà essere utilizzata in tempo reale per muoversi sul territorio da Cervia a Bertinoro attraverso le Terre del Triathlon interessate dalle gare.

Il calendario delle gare sportive

Questa sera la Night Run ore 21.00 e domani l’Ironkids alle 15.00 con partenza dal Bagno Fantini , ma il clou arriverà proprio nel week end con le grandi gare di triathlon.

Sabato il grande giorno della gara più intensa: l’IRONMAN Italy Emilia-Romagna con 3.8 km di nuoto, 180 km di bike e 42 km di running

Domenica la doppietta con la 5i50 e la 70.30 per la prima volta a Cervia

La finish line quest’anno sarà sulla spiaggia.

Nell’immagine i percorsi del triathlon