Da Cervia a Aalen. “Europa in prima visione” in Germania con Luca Maria Baldini e CinemaSuono

In Germania, nella Spritzenhausplatz centrale piazza di Aalen, davanti al pubblico della grande festa cittadina Reichsstädter Tage, il musicista Luca Maria Baldini ha suonato la propria musica, sul film muto “L’uomo meccanico”, produzione franco-italiana degli anni Venti.

La performance ha portato in Germania un assaggio di “Cinemasuono”, il festival di cinema muto musicato dal vivo ideato dal gruppo giovanile Scambiamenti.

La performance artistica di Luca Maria Baldini è stata realizzata nell’ambito del progetto “Incontro al cinema: l’Europa in prima visione”, realizzato dallo Spazio Culturale Scambiamenti con il contributo della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Cervia e in collaborazione con Cervia Turismo, ospitando una parte della rassegna cervese “CinemaSuono Festival” in occasione della Reichsstädter Tage, la più grande festa della città gemellata con Cervia dal 2011.

Dopo l’appuntamento tedesco, il progetto “Incontro al Cinema, l’Europa in Prima visione” continua la tournée in Francia. I film e le musiche selezionati a Cervia nell’ambito di Cinemasuono Festival saranno presentati nelle città francesi di Aigues-Mortes e di La Baule.

In primavera, invece, il festival cervese era stato presentato nella città polacca di Jelenia Góra.