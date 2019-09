IRONMAN: a Cervia chiusura delle scuole del territorio comunale per la gara di sabato 21 settembre

A Cervia sabato 21 settembre si svolgeranno le competizioni di IRONMAN: la gara di nuoto e la maratona si terranno interamente a Cervia, mentre il tratto in bicicletta toccherà anche i territori di Ravenna, Forlì, Cesena, Bertinoro e Forlimpopoli.

Al fine di tutelare l’incolumità pubblica e considerata l’eccezionalità dell’evento, per il Comune si è reso necessario disporre la chiusura straordinaria dei nidi d’infanzia e scuole dell’infanzia, pubblici e privati e delle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale nel giorno di sabato 21 settembre.

Per permettere lo svolgimento delle gare in sicurezza infatti, in alcune zone cittadine è necessaria la chiusura totale del traffico veicolare nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 settembre.

L’orario di sospensione della circolazione di sabato 21 coincide con l’orario dell’ingresso e dell’uscita dalle scuole. Inoltre il servizio di trasporto scolastico non potrà essere assicurato e la sospensione della circolazione veicolare comporterà rilevanti limitazioni anche sul trasporto pubblico locale.

La chiusura del traffico di alcune strade impedisce il sicuro accesso alle scuole da parte degli alunni, loro accompagnatori e del personale delle scuole.