Massa Lombarda. Al via le buone pratiche ambientali si imparano al mercato

In estate si sono concluse le operazioni di posizionamento delle isole di base (IEB) nel Comune di Massa Lombarda.

Si tratta di raggruppamenti di contenitori stradali (cassonetti e bidoni) che consentiranno agli utenti di conferire separatamente e con comodità i rifiuti in un unico luogo.

Queste postazioni, infatti, sono dotate di contenitori per tutte le principali frazioni di rifiuti, quali carta e cartone, vetro e lattine, plastica, organico (scarti di cucina) e rifiuti vegetali (sfalci e potature). Ogni isola di base, inoltre, dispone di un contenitore per il conferimento della frazione che residua dalla separazione dei vari rifiuti riciclabili, il classico cassonetto grigio dell’indifferenziato.

Per dar seguito all’iniziativa, l’Amministrazione Comunale di Massa Lombarda, in accordo con il Gruppo Hera, organizza per venerdì 20 settembre un info point nella piazza del mercato cittadino.

Il gazebo sarà a disposizione dei cittadini dalle ore 8.30 alle ore 13.00. Operatori di Hera illustreranno le zone in cui sono state collocate le isole, come si utilizzano e quali sono le modalità per svolgere una corretta raccolta differenziata.

Presso l’info point si potranno ricevere utili gadget e materiale informativo sulla raccolta differenziata come ‘il Rifiutologo’, che spiega esattamente dove conferire tutti i tipi di rifiuti e il report ‘Sulle tracce dei rifiuti’ che, oltre a riporta dettagliatamente quali sono gli impianti di destinazione dei nostri scarti, distingue le diverse percentuali di recupero dei singoli materiali.

Amministrazione Comunale e Gruppo Hera ricordano ai cittadini che conferire correttamente i propri rifiuti significa mostrarsi responsabili e consapevoli e che i loro gesti quotidiani, per quanto piccoli possano sembrare, uniti a quelli degli altri giocano un ruolo decisivo per il benessere della comunità nella quale vivono.