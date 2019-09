Ravenna. Una pedalata e una petizione per il completamento pista ciclabile San Michele-Ravenna

Come è noto, obbiettivo primario di Fiab è quello di promuovere la ciclabilità anche raggiungendo la più ampia dotazione possibile di piste ciclabili.

Nell’ottica di questa finalità, nella quale cerca di coinvolgere e sensibilizzare i cittadini, Fiab Ravenna ha organizzato per domenica 22 settembre una pedalata dimostrativa per chiedere il completamento del tratto San Michele/Fornace Zarattini-Ravenna della pista ciclabile di collegamento del Comune di Russi con Ravenna.

Si partirà alle ore 8.00 da piazza Kennedy per giungere a Russi. Chi desideri raggiungere Russi col treno, potrà farlo alle 9,45 con arrivo a destinazione alle 9.58.

Alle ore 10,00 partendo dalla zona antistante la stazione di Russi, avrà inizio le vera e propria pedalata dimostrativa durante la quale verranno raccolte le firme per proporre la petizione. Sono stati scelti i seguenti luoghi: Bar 2000 di Godo, Circolo ENDAS di San Michele, Bar VIAVAI di Fornace Zarattini ed infine Piazza del Popolo a Ravenna, dove si prevede di giungere alle ore 12.00.

La pedalata, alla quale potrà partecipare chiunque interessato e che si svolgerà in parte su asfalto ed in parte su sterrato, è organizzata in collaborazione con Comitato Promotore per San Michele, Circolo Endas di San Michele, Circolo ARCI di San Michele, Bar Gelateria La Meta di Piangipane o Società Agricola Patuelli Malagola.

Chi desiderasse ulteriori informazioni potrà consultare i siti www.fiabravenna.com oppure bit.ly/sanmicheleinbici