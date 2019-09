Bagnacavallo. Torna il Sonora Radio Fest

Sabato 12 ottobre all’antico convento di San Francesco di Bagnacavallo, in via Cadorna 10 si terrà la seconda edizione del Sonora Radio Fest, il festival delle web radio della Regione Emilia-Romagna.

Il Festival nasce da un’idea dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in collaborazione con l’associazione Sonora Social club, che coordina Radio Sonora, punto di riferimento di tanti giovani della Bassa Romagna, realizzato con il contributo della Regione Emilia Romagna e patrocinato da Radio Rai e Noisey.

Il festival, ad ingresso gratuito, in questa edizione affronterà i vari aspetti della comunicazione moderna; durante l’intera giornata musicisti, autori, scrittori, artisti, professionisti, protagonisti e stakeholder della radio, oltre a fruitori e produttori della comunicazione radiofonica, si confronteranno per l’intera giornata sui linguaggi della comunicazione.

Tra gli ospiti partecipanti alcuni nomi importanti del panorama radiofonico italiano, come Marco Villa (Sky Italia), Wad (Radio Deejay), Andrea Borgnino (Radio Rai) Andrea Lorenzon di Cartoni Morti, Nitro (Rapper). Vasco Brondi (musicista e scrittore), Space Valley (Youtuber), Maria Antonietta (cantautrice), Fulminacci (cantautore) e Antonio Dikele (scrittore) e molti altri ancora.

L’edizione 2019 del Sonora Radio Fest aprirà con un’anteprima martedì 9 ottobre alle ore 20.30, presso il Teatro Binario di Cotignola, con una lezione semiseria di radio con Alfonso Cuccurullo e il concerto di Giungla.

“Fare radio” significa condividere, comunicare liberamente, mettere in contatto le idee, incontrarsi, contaminarsi. Per il Festival, Radio Web Sonora ha creato una partnership con 13 web radio della Regione Emilia-Romagna.

Le istallazioni del Chiostro e della Sala delle Capriate sono realizzate da Andy Nalloyd e F.F. Chionna, la grafica a cura di Irene Penazzi. Alcuni allestimenti saranno curati da TasaCasa di Bagnacavallo.

Sonora Radio Fest è organizzato dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna in collaborazione con l’associazione Sonora Social club, che gestisce Radio Sonora, con il contributo della Regione Emilia-Romagna nell’ambito nell’ambito della L.R. 14/08, con il Patrocinio di Rai Radio e Noisey.

Per informazioni: sonoraradiofest@gmail.com giovani@unione.labassaromagna.it 3358002382

ANTEPRIMA

9 Ottobre 2019 – Teatro Binario Cotignola

20:30 Alfonso Cuccurullo | lezione semiseria di Radio

Giungla in concerto

PROGRAMMA

12 ottobre 2019 – Antico Convento san Francesco Bagnacavallo

CHIOSTRO

9:30 con replica alle 10:30 Marco Villa (Autore SKY Italia) | E poi c’è l’intervista, come nascono le puntate televisive di “E poi c’è Cattelan”

13:00 TYKE live | Dischi e dj set a cura di Radio Sonora

14:45 Antonio Dikele Distefano e Moder | Chi sta male non lo dic

15:45 Marco Villa (Serial Minds) e Roby Rani (Leganerd) | Quale serie in TV?

16:45 Incontri su YouTube: Space Valley

17:45 Andrea Lorenzon (Cartoni Morti) | Fantasia al potere

18:45 Talk Rap: Nitro con Wad, Giacomo Stefanini e i ragazzi di Radio Sonora

19:45 Conversazione tra Vasco Brondi e Matteo Cavezzali: i tuoi discorsi me li lego ai polsi

21:00 Maria Antonietta | Sette ragazze imperdonabili

22:00 Fulminacci | Concerto in acustico

A seguire Leonardo Passanti dj set & Sleep Concert

ORIANI

9:30 replica alle 10:45 Giacomo Stefanini (Editor di Noisey Italia) | Il giornalismo musicale nel 2019, Noisey Masterclass

14:00 Marco Villa, Wad, Giacomo Stefanini | Chatting: musica e contemporaneità. Incontro tra web Radio, speakers & radio lovers

15:00 Tiziano Bonini, Jonathan Zenti, Andrea Borgnino | Chatting: podcast e streaming. Incontro tra web Radio, speakers & radio lovers

SCALONE

9:30 replica alle 10:45 Jonathan Zenti (Indipendent radio producer), Tiziano Bonini (ricercatore e docente di teorie e tecniche delle comunicazioni di massa) | La radio che cambia, farla ed ascoltarla

15:45 Moder (Cisim) | A scuola di Rap

18:15 Natan Salvemini | L’indie è morto, Kafka no

CAPRIATE

9:30 replica alle 10:45 Wad (Speaker e autore Radio Deejay) | Radio personality e urban influencer

11:45 Speech e presentazione di Andrea Borgnino (Radio Rai)

Radio Techetè: la radio ieri, oggi e domani | Mostra a cura di Radio Rai salle 11:45 alle 24:00

A partire dalle 9:00: aperitivi, stuzzicheria, bistrot, pranzi, merende e cene a cura di Chiribilli Mise en place Bistrot. Caffetteria a cura di Antico Convento San Francesco. Allestimenti e arredi a cura di tasacasa Bagnacavallo.

Installazione Chiostro: “Disgelo prospettico antropico”

Installazione Sala Capriate: “Dedalo radio prospettico”

di Andy Nalloyd & F.F. Chionna

Le Web radio partecipanti saranno:

USMARADIO – HYPERLINK “https://www.usmaradio.org/”https://www.usmaradio.org;

WEB RADIO GIARDINO – HYPERLINK “https://www.webradiogiardino.com/”https://www.webradiogiardino.com

RADIO ROXIE – HYPERLINK “http://www.centroculturaleanzolese.it/anzola/radioroxie.htm”http://www.centroculturaleanzolese.it/anzola/radioroxie.htm

VALMARADIO – HYPERLINK “http://www.valmaradio.com/”http://www.valmaradio.com/

RADIO OFFICINA WEB RADIO – HYPERLINK “http://radiofficina.it/”http://radiofficina.it/

RADIO ALTA FREQUENZA – HYPERLINK “http://radioaltafrequenza.it/”http://radioaltafrequenza.it/

RADIO REVOLUTION – HYPERLINK “https://www.radiorevolution.it/”https://www.radiorevolution.it

UNIRADIO CESENA – HYPERLINK “https://www.uniradiocesena.it/”https://www.uniradiocesena.it/

RUMORE WEB (UNIMORE) – HYPERLINK “http://rumoreweb.it/”http://rumoreweb.it/

RADIO FLY WEB – HYPERLINK “https://www.radioflyweb.it/”https://www.radioflyweb.it

LOOK UP RADIO – HYPERLINK “https://www.lookupradio.it/”https://www.lookupradio.it/

RADIO FREQUENZA APPENNINO – HYPERLINK “https://www.frequenzappennino.com/”https://www.frequenzappennino.com/

RADIO IMMAGINARIA – HYPERLINK “https://radioimmaginaria.it/”

