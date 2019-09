Disabilità: online guida alle agevolazioni. Tutti i servizi di Inps, Inail, Agenzia delle Entrate e Regione

È consultabile online la guida regionale “Interventi a favore delle persone con disabilità” frutto della sinergia istituzionale tra Agenzia delle Entrate, Inps, Inail e Regione Emilia-Romagna.

L’obiettivo è far conoscere i servizi e le opportunità che i diversi settori della Pubblica amministrazione mettono a disposizione delle persone con disabilità e dei loro familiari sia in ambito nazionale che regionale.

Completano il quadro delle misure disponibili i benefici contributivi riconosciuti alle aziende che assumono lavoratori svantaggiati e le misure agevolative previste per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro.

Per ogni ambito sono indicati i link per approfondire l’argomento e i recapiti per ricevere informazioni e assistenza.

La pubblicazione, in versione integrale e divisa in quattro quaderni, è diffusa sul territorio emiliano-romagnolo, attraverso la pubblicazione sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate Emilia-Romagna (https://emiliaromagna.agenziaentrate.it), della Regione Emilia-Romagna (http://sociale.regione.emilia-romagna.it/), dell’Inps (https://www.inps.it/) e dell’Inail (https://www.inail.it/).

Quaderno n. 1 –Inps

Il primo quaderno descrive, con un linguaggio semplice e chiaro, l’iter dell’invalidità civile, dalla domanda al riconoscimento sanitario, le prestazioni economiche e socio-sanitarie e i benefici contributivi riconosciuti alle aziende che assumono i lavoratori svantaggiati.

Quaderno n. 2 –Inail

L’opuscolo fornisce una panoramica delle agevolazioni disponibili nel campo della fornitura di dispositivi e ausili e di interventi per il superamento delle barriere architettoniche. Una particolare attenzione è dedicata alle nuove competenze assegnate a Inail relative agli interventi strutturali, formativi ed economici a sostegno della persona con disabilità da lavoro finalizzati al mantenimento del posto di lavoro o a una nuova assunzione.

Quaderno n. 3 –Regione Emilia-Romagna

La sezione informa e orienta su temi essenziali non solo per l’autonomia e la vita indipendente delle persone con disabilità ma anche per il lavoro di cura dei familiari: mobilità, adattamento della casa e superamento delle barriere architettoniche, assistenza protesica, interventie servizi previsti per le persone non autosufficienti, formazione e inserimento lavorativo, strumenti di tutela come il difensore civico.Direzione Regionale Emilia-RomagnaDirezione Regionale Emilia-RomagnaDirezione Regionale Emilia-Romagna

Quaderno n. 4 –Agenzia delle Entrate

Le detrazioni per figli a carico portatori di handicap, le agevolazioni per il settore auto, le detrazioni per il personale addetto all’assistenza, le disposizioni sulla realizzazione degli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche e quelle per l’acquisto dei sussidi tecnici informatici sono solo alcuni degli argomenti trattati nella parte dedicata alle agevolazioni fiscali.

La guida è stata presentata ieri mattina nel corso di una conferenza stampa, con la partecipazione del Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate Emilia-Romagna, Rossella Orlandi, dell’Assessore alle politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna, Sergio Venturi, del Direttore Regionale dell’Inps, Michele Salomone e del Direttore Regionale dell’Inail, Fabiola Ficola.