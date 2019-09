Festa al Parcobaleno di Alfonsine per la presentazione di “Vita di Picciu”

Domenica 22 settembre, al Parcobaleno di Alfonsine si fa festa con laboratori e letture, in una giornata tutta dedicata ai bambini e alle famiglie, all’insegna del tutto è possibile, dei mondi immaginari e di molto altro.

Dalle 10 del mattino alle 18 di sera, si alterneranno laboratori per bambine e bambini, conversazioni e ristori, nella cornice verde del Parcobaleno di Via Galimberti. Al mattino, con inizio alle 10 laboratorio “Siamo tutti dipintori” per bambine e bambini dai tre anni in su, durata di circa un’ora e un quarto.

Alle 12 aperitivo e pranzo. Alle 14, laboratorio “La sai la strada” per bambine e bambini dai cinque anni in su, della durata di circa un’ora e mezza. Alle 16 merenda.

Alle 16.30 presentazione del libro Vita di Picciu insieme alle autrici Alice Trippi ed Emanuela Baldi, che saranno intervistate dalla giornalista di Settesere Silvia Manzani. Cibi e bevande sono a cura della Coop. Zerocento. Gradita e consigliata la prenotazione sia per i laboratori che per il pranzo e la merenda.

Per info e prenotazioni 328 060 7253. Un ringraziamento speciale degli organizzatore a La Coccinella e Sandra Minimoda che hanno creduto in questo progetto.

IL LIBRO

In questo libro sono raccolte le parole di una bambina vera, che un giorno ha inventato un amico immaginario e lo ha chiamato Picciu. Col tempo Picciu è stato protagonista dei suoi giochi e dei suoi discorsi, portando con sé la poeticità di chi vive in un territorio di confine tra realtà e sogno, dove non ci sono limiti, ma solo possibilità. “Vita di Picciu” mostra un mondo aperto alle stranezze, capace di dare cittadinanza alle fantasie più spericolate, giocoso e serio allo stesso tempo, proprio della cultura priva di pregiudizio delle bambine e dei bambini. Età di lettura: da 5 anni.

Vita di Picciu. L’amico che non si vede è la prima uscita editoriale di Etrù, realtà culturale nata dall’unione creativa e dall’esperienza professionale di Alice Trippi e Emanuela Baldi.

Dal mondo dei libri a quello dell’arte, Etrù prende le mosse e mette le sue radici nel desiderio di condivisione e nella cura e attenzione alle differenze come valore e ricchezza, guarda per lo più all’infanzia e al mondo che riguarda bambine e bambini, perché nel loro sguardo c’è l’autenticità necessaria alla crescita culturale e sociale.

Il libro Vita di Picciu, è il frutto di mesi di collaborazione fra le due curatrici e Elena Lombardi, designer e docente di comunicazione visiva e illustrazione. Attraverso le immagini e le parole raccolte fra le pagine, Vita di Picciu dà forma e voce a un personaggio immaginario, un amico invisibile creato dalla fantasia di una bambina vera, un compagno del quotidiano, libero di compiere azioni “normali” o molto originali, che ricordi a grandi e piccini l‘importanza della trasformazione dei limiti in possibilità.

In questo senso, Vita di Picciu è pensato come strumento di diffusione di significati, bellezza, ironia e poesia, ma anche spazio in cui mescolare punti di vista e parlare attraverso epifanie giocose.

Il libro si apre con una nota di Manuela Trinci, psicologa e psicoterapeuta infantile, studiosa di letteratura per l’infanzia: “(…) Picciu conversa nella lingua della tenerezza e insegna che l‘infanzia è una grande avventura, coi suoi amici invisibili, le sue strade inesistenti, i suoi aquiloni, i suoi coriandoli e i suoi luoghi immaginari, segreti e invalicabili, da proteggere nel loro mistero come un‘oasi ecologica, perché lì – e solo lì – avvengono i processi creativi e l‘invenzione di se stessi”.