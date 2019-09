La rassegna apre con Beethoven, eseguito dal pianista Dario Zanconi

E’ il Beethoven creativo ciò su cui punterà l’attenzione del pubblico l’apertura della XV edizione della rassegna “Giovani in Musica” organizzata dall’Associazione Musicale Angelo Mariani, in collaborazione con Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura, Regione Emilia Romagna, MIBACT, e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.

Venerdì 20 settembre alle 17 presso la Sala Corelli del Teatro Alighieri siederà al pianoforte il ventiduenne pianista Dario Zanconi, originario di Lugo e allievo presso il Conservatorio di Parma del corso di perfezionamento del conterraneo docente di pianoforte e concertista Denis Zardi.

Nel corso del concerto, che intende rendere omaggio al grande compositore tedesco in occasione dei suoi 250 anni dalla nascita che ricorrerà nel 2020, Zanconi si cimenterà con le Variazioni Diabelli, 33 variazioni per pianoforte in Do maggiore op. 120 scritte da Beethoven nel 1819, allorché rispose all’invito del compositore, pianista ed editore viennese Anton Diabelli, che per far conoscere la propria attività di editore musicale lanciò l’idea ai compositori di cimentarsi sul tema di un suo Valzer.

Dario Zanconi, primo premio nella terza edizione dello “Stockholm International Music Competition”, ha vinto altri venti primi premi, di cui dieci primi assoluti in concorsi importanti come il “Giuio Rospigliosi” a Lamporecchio o “Nuovi Orizzonti” ad Arezzo. L’esordio come pianista solista a soli 18 anni all’Auditorium di Parma insieme alla Filarmonica Arturo Toscanini, ha dato il la alla sua attività concertistica che lo ha visto protagonista di recital e solista in concerti con orchestra in diverse città in Italia e a Hobro in Danimarca.

