Sono iniziate questa mattina, nella zona industriale di Ravenna, nell’area della Marcegaglia, le riprese del videoclip ufficiale del brano “La vetrina” di Renato Zero.

Il brano farà parte del prossimo album di inediti di Renato Zero, “Zero il folle”, in uscita il 4 ottobre.

Il videoclip, diretto da Stefano Salvati, verrà presentato alla terza edizione di “IMAGinACTION”, il primo festival internazionale del videoclip, che si terrà a Ravenna l’11, il 12 e 13 ottobre. Per l’occasione sarà presentata anche una performance della scuola di danza Passi di Danza di Ravenna, come tributo al grande Zero.