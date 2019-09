A Bagnacavallo appuntamenti nel fine settimana all’Ecomuseo e al Pantaleone

L’Oasi Podere Pantaleone di Bagnacavallo e l’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova partecipano alla rassegna regionale ViVi il Verde, che in questo fine settimana propone 150 appuntamenti in oltre 70 tra giardini, parchi e aree verdi, pubblici e privati dell’Emilia-Romagna.

All’Ecomuseo si stanno svolgendo i laboratori di intreccio Raccoglitori creativi, che hanno registrato il tutto esaurito con gli oltre venti partecipanti impegnati ad apprendere l’antica arte dell’intreccio del salice e delle erbe palustri. Il corso sarà poi ripetuto alla fine di ottobre.

Al Podere Pantaleone l’appuntamento è invece per domenica 22 settembre dalle 14.30 alle 18.30. In occasione del trentesimo anniversario dell’Oasi, si svolgerà una visita guidata nel bosco sulle storiche tracce della piantata, tra gli affascinanti alberi secolari che il vecchio proprietario del podere amava e non voleva tagliare. Ci sarà poi una visita allo stagno e alle sue particolarità. Il pomeriggio si concluderà con una merenda contadina con tanta frutta bio a km certi e rifiuti zero.

Per informazioni:

0545 280898 – 347 4585280

turismo@unione.labassaromagna.it

L’Oasi Podere Pantaleone è in vicolo Pantaleone 1.

La rassegna ViVi il Verde è organizzata dall’Ibc della Regione Emilia-Romagna.

Programma completo della rassegna: ibc.regione.emilia-romagna.it