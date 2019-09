Giornata del Donatore: festa a Sant’Alberto per l’Avis di Ravenna, tra natura, cibo, musica e benessere

Domenica 22 settembre, all’interno del programma della Festa del Paese di Sant’Alberto, si terrà la Giornata del donatore di sangue dell’AVIS Comunale Ravenna, rivolta a tutti i volontari di sangue e plasma.

In programma nella mattinata, un’escursione in bicicletta alla scoperta dei fenicotteri e delle Valli di Comacchio, a cui seguirà, alle 12,30, il pranzo sociale per i donatori AVIS che si terrà allo stand della Pro Loco di Sant’Alberto in via Nigrisoli 129. È possibile prenotarsi per quello che sarà un “pranzo con delitto”, con intrattenimento teatrale dal titolo “Chi l’AVISto”, contattando m.perelli@avis.it oppure chiamando il tel. 347.9781921.

Nel pomeriggio, musica, giochi e stand gastronomici per concludere, alle 23,15, con i fuochi d’artificio. Tutti i dettagli sul sito ravenna.avisemiliaromagna.it.