Anche BMW al fianco della Maratona Ravenna Città d’Arte

Un altro partner di prestigio entra a far parte della grande famiglia della Maratona di Ravenna Città d’Arte. Nelle scorse ore infatti Ravenna Runners Club, società che organizza il grande evento sportivo internazionale in programma nel weekend dall’8 al 10 novembre, ha siglato un accordo di collaborazione con BMW, marchio conosciuto in tutto il mondo e che conferirà ulteriore lustro all’appuntamento di running che quest’anno assegnerà in contemporanea sia il titolo Italiano Assoluto sia quello Master di Maratona.

Federico Izzo, Direttore Marketing BMW, commenta: «Stiamo vivendo un momento di grande trasformazione del settore automotive, nel quale aziende visionarie e innovative come BMW stanno costruendo la mobilità sostenibile del futuro. Già ora questo impegno nelle aree della sostenibilità e dell’impatto ambientale trova forma nei nostri modelli elettrici e ibridi plug-in, che sono in grado di unire efficienza e prestazioni – un principio che vale anche per il running. Attraverso il progetto “ROAD TO ICELAND. THE SCIENCE OF BREATH.” mettiamo il nostro impegno a supporto delle principali manifestazioni podistiche di rilevanza nazionale e vogliamo incontrare i partecipanti e tutti gli appassionati sportivi, per portare il nostro messaggio “la scienza del respiro” e far vivere l’esperienza della guida BMW a zero emissioni».

«Per noi è un vero onore accogliere un marchio così prestigioso – spiega Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club – che simboleggia al meglio la crescita esponenziale di Maratona di Ravenna Città d’Arte. Anche il progetto di BMW, che con la sua linea elettrica affianca lo sport nell’intento di creare un nuovo legame fra attività fisica all’aperto e auto ci trova pienamente in sintonia. Un brand tanto conosciuto al mondo consentirà un ulteriore salto di qualità alla nostra manifestazione che assume caratteristiche sempre più internazionali grazie ai tanti iscritti da ogni parte del mondo e che al tempo stesso continua ad avere un suo tratto tricolore con i Campionati Italiani Assoluti e Master».