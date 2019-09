AUSL bandisce concorso per 5 fisioterapisti. CISL Romagna organizza corso di preparazione

L’AUSL Romagna ha bandito un concorso per 5 posti di fisioterapista e la graduatoria avrà validità per 36 mesi.

All’interno dei 5 posti il 20% è per candidati che abbiamo maturato alla data di pubblicazione del bando tre anni di servizio alle dipendenze della Ausl della Romagna a tempo determinato nel profilo oggetto del concorso e un altro 20% in favore dei candidati già dipendenti a tempo indeterminato dell’Ausl della Romagna in altri profili.

Per preparare tutti coloro, esterni e interni, che volessero affrontare il concorso CISL FP Romagna organizza un corso che sarà tenuto da docenti altamente qualificati ed esperti delle materie oggetto delle prove concorsuali. Il corso è totalmente gratuito per gli iscritti alla CISL FP Romagna.

L’obiettivo generale del corso è quello di indirizzare i corsisti ad appropriarsi delle materie oggetto del concorso, acquisire sicurezza e controllo del clima tipico delle sessioni concorsuali sulla base dell’acquisizione di conoscenze attraverso le lezioni frontali dei docenti, in modo che si sappia gestire in maniera efficace la prova d’esame.

Il corso si svolgerà in 8 lezioni per un totale di 22 ore presso la sede CISL di Cesena in Via Renato Serra n.15 a partire da martedì 1° ottobre nelle ore serali.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi ai seguenti numeri telefonici

per Cesena: Pedrelli Maria Antonietta 338 1060776 – Dall’Acqua Lazzaro 340 5828341

per Forlì: Sosa Ruben Cell. 366 6505912

per Ravenna: Marco Montemarano Cell. 370 3018328

per Rimini: Dorella Lotti Cell.3880615174