La storia di Greta di Ravenna a Tagadà su La7 per sensibilizzare sulla vita delle persone trans

Cinzia Messina e Luigi Berardi, genitori di Greta, la ragazzina in transizione sociale di Ravenna, della quale abbiamo parlato ampiamente alcuni mesi fa, continuano la loro battaglia in giro per l’Italia per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla vita delle persone trans, ancor più quelle giovani e giovanissime.

Oggi pomeriggio, alle 16.30, saranno in diretta alla trasmissione Tagadà di La7, dove saranno intervistati dalla giornalista Tiziana Panella. Racconteranno la loro storia per far comprendere le sofferenze che ancora oggi le persone che nascono con un’identità sessuale non corrispondente a quella del genere attribuito alla nascita in base al sesso genitale, sono costrette a patire a causa della disapprovazione sociale e dei tortuosi iter burocratici necessari per vedersi riconosciuto anche il semplice diritto ad essere chiamate con un nome che le rappresenti.