Sole, il Trigone picchiato, nuota nelle vasche del Chesta: “ancora presto per programmare suo ritorno in natura”

La nostra paziente speciale SOLE impegnata nella sua nuotata quotidiana. Dopo 3 settimane circa di cure nel nostro centro le sono rimarginate gran parte delle ferite. Presenta ancora 2 belle tracce delle bastonate, una in fronte ed una in corrispondenza delle branchie che dovremmo aspettare guariscano completamente prima di iniziare a programmare il suo ritorno in natura.