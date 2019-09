Soundscreen Film Festival a Ravenna: il programma di lunedì 23 settembre

Proseguono gli appuntamenti di SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL dedicati al rapporto tra Cinema e Musica, fino al 28 settembre 2019 presso il centrale Palazzo del Cinema e dei Congressi e presso il Cinema Jolly a Ravenna. Lunedì 23 settembre la serata al Palazzo del Cinema e dei Congressi (in Largo Firenze 1) è all’insegna dei Concorsi Internazionali. Si inizia con un film del Concorso Internazionale per Lungometraggi: tra fiction, documentari, biopic e musical, 10 opere si contendono il titolo al Miglior Film e alla Migliore Regia. Sullo schermo, alle ore 20.30, tre solitari personaggi sono in cerca d’amore nell’iraniano Tehran: City of Love diretto da Ali Jaberansari. Subito a seguire, il Concorso Internazionale per Cortometraggi, il meglio della più recende produzione filmica a tema musicale, in formato corto. Questi i titoli in programma:

Trauma Industries / Jehtro Massey / Francia, 2018, 13′

Mum, I Need Oil For My Car / Naishe Nyamubaya / Sud Africa, 2019, 10′

FE:AR / Hansol Ryoo / Corea del Sud, 2019, 3′

Circuit / Delia Hess / Svizzera, 2018, 9′

Twilight / Richard Reeves / Canada, 2018, 2′

The dance of Amal / Rami Al Rabih / Libano, 2018, 8′

The proposal (La Bague Au Doigt) / Gerlando Infuso / Belgio, 2018, 15′

XYZ / Bilal Uğur Liman / Turchia, 2019, 3′

Violent Equation / Antonis Doussias / Grecia, 2019, 5′

Ipdentical / Marco Huertas / Spagna, 2018, 9′

Per info e per scaricare il programma completo: info@soundscreen.org / www.soundscreen.org