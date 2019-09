Essere trans non è un’idea ma un’identità. Greta e la sua famiglia si sono raccontati a La7. Il video

“Io non ho l’idea di essere Greta, io sono Greta, punto. Quelle domande tipo “e se cambi idea?” per me non son vere, perchè io non posso cambiare idea. Perchè non è un’idea”.

Greta Berardi, 13enne di Ravenna, ieri a Tagadà, programma di La7, ha spiegato molto semplicemente e allo stesso tempo in maniera estremamente efficace, il significato della sua identità sessuale: cosa significhi essere trans per una persona trans. Se non la conoscete o se non conoscete persone trans, ecco un’occasione per capirne di più.

Guarda il video dell’intervista ai suoi genitori, Cinzia Messina e Luigi Berardi.

Guarda il video dell’intervista a Greta Berardi.