Faenza, veicoli in uso a disabili: le modifiche ai permessi per la sosta

A partire dall’ 1 ottobre 2019 i cittadini faentini dovranno rivolgersi a MOVS ( corso Matteotti 36/8 – Faenza) per il rilascio dei permessi per la sosta dei veicoli in uso alle persone disabili.

Garantito il servizio di sportello nei seguenti orari di apertura: lunedì, martedì e sabato dalle 10,00 alle 13,00, giovedì dalle 15,00 alle 18,00.

I cittadini interessanti non dovranno pertanto più recarsi presso la sede della polizia municipale di via Baliatico, ma fare riferimento direttamente a MOVS, concessionario del servizio di sosta a pagamento.