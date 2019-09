Riapre a Faenza il nuovo sportello Hera

Riapre il 26 settembre 2019 in via Zaccagnini 14 (Faenza) lo Sportello Hera, con nuovi arredi, uno spazio di attesa più confortevole e un orario di apertura più ampio.

Per agevolare il trasferimento, lo sportello temporaneo di via della Boaria martedì 24 settembre ha aperto al pubblico solo al mattino dalle 8.30 alle12.30, rimanendo chiuso il pomeriggio e per tutta la giornata del 25 settembre.

Il rinnovato punto di contatto in centro città sarà inaugurato mercoledì 25 settembre alla presenza del Sindaco Giovanni Malpezzi e del Responsabile Customer Relationship Management di Hera Comm Marco Impiglia e sarà a disposizione dei clienti da giovedì 26 settembre.