Tumori in calo in Emilia-Romagna: è la prima volta dopo molti anni

Una buona notizia. I nuovi casi di tumore in Italia sono in diminuzione. Nel 2019 sono stimate 371.000 diagnosi (196 mila uomini e 175 mila donne), mentre erano 373.000 nel 2018: 2.000 in meno in 12 mesi. Le diagnosi più frequenti sono quelle della mammella (53.500 casi nel 2019), colon-retto (49.000), polmone (42.500), prostata (37.000) e vescica (29.700). In calo, in particolare, le neoplasie del colon-retto, dello stomaco, del fegato e della prostata e, solo negli uomini, i carcinomi del polmone. È la prima volta che si registra un calo del genere in Italia.

In aumento anche la sopravvivenza: il 63% delle donne e il 54% degli uomini sono vivi a 5 anni dalla prima diagnosi. Almeno un paziente su quattro, pari a quasi un milione di persone, è tornato ad avere la stessa aspettativa di vita della popolazione generale e può considerarsi guarito. Questi sono i dati del censimento ufficiale, giunto alla IX edizione, dell’universo cancro da parte dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom), dell’Associazione Italiana Registri Tumori (Airtum), di Fondazione Aiom, Passi (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia), Passi d’Argento e della Società Italiana di Anatomia Patologica e di Citologia Diagnostica (Siapec-Iap), raccolto nel volume “I numeri del cancro in Italia 2019”, presentato oggi 24 settembre all’Auditorium del Ministero della Salute a Roma.

Il calo si registra anche in Emilia-Romagna, dove si registrano diminuzioni dell’incidenza soprattutto negli uomini, dal 2006, per tutte le tipologie (-2,3% l’anno), in particolare per il tumore del colon (-8,8% l’anno) e della prostata (-3,6%). A livello nazionale l’Emilia-Romagna è inoltre la regione con i tassi di sopravvivenza più elevati, a cinque anni dalla diagnosi, sia per tutti i tumori (62,4%) che per le singole patologie, con un 89% del tumore alla mammella.

Con una stima di 29.500 nuove diagnosi nel 2019, di cui 15.000 uomini e 14.500 donne, l’Emilia-Romagna rispetto alle altre regioni italiane si colloca al tredicesimo posto per incidenza di tumori negli uomini e al quarto posto per le donne (dopo Friuli, Lombardia e Veneto).