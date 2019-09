Una Ludoteca nel centro di Bagnacavallo. E’ il “Circolo22”

Nel centro di Bagnacavallo, in Via Ramenghi 22, ha recentemente inaugurato un nuovo locale: il “Circolo22”. “Sarà una ludoteca, un contenitore di idee, di eventi, una sala disponibile per feste e per la comunità” – spiega Stefano Berardi, uno dei ragazzi che gestiranno il locale.

La ludoteca, gestita da ragazzi del territorio, sarà impostata sulla formula del Circolo associato Arci: “rimarrà aperto in orario serale e promuoverà l’integrazione con gruppi, autorità e realtà associative, con lo scopo di fornire un servizio sia ludico cha culturale destinato a persone di tutte le età” – prosegue Stefano.

In occasione della Festa di San Michele (25-29 settembre) il locale diventerà Osteria con vocazione “al consumo consapevole” – annuncia Berardi -. “Sarà proposta una selezione di prodotti di “Libera Terra”, primi, secondi, dolci e bevande a kmZero (con ingredienti forniti da Macelleria Valenti di Lugo, Raflò Sapori di casa di Ravenna, Birrificio Delira di Mezzano ed altre eccellenze del territorio), sapientemente cucinati dallo Chef Giampiero Rinaldi e serviti in stoviglie rigorosamente compostabili ed ecocompatibili”.

“Divertimento tutto l’anno, a servizio della comunità” è questo l’obbiettivo del Circolo22.