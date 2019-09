Castel Bolognese. Lezioni di italiano per cittadini stranieri con permesso di soggiorno

Il Comune di Castel Bolognese informa che il 7 ottobre 2019 prenderà il via un corso gratuito di lingua italiana per cittadini stranieri con permesso di soggiorno organizzato dal Centro Provinciale per l’istruzione degli adulti della provincia di Ravenna, in collaborazione con il comune di Castel Bolognese e l’Unione della Romagna Faentina.

Le lezioni si svolgeranno il lunedì e venerdì dalle ore 14 alle ore 17 presso il Centro Sociale Auser Viale Umberto I n. 48 a Castel Bolognese.