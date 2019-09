Confesercenti Ravenna. Partono i corsi gratuiti per nuovi addetti

Il Cescot, la Scuola di impresa della Confesercenti, sta organizzando i corsi gratuiti per ambiti di grande interesse nel mondo delle aziende:

elaborazione paghe

procedure amministrative per la gestione d’impresa

adempimenti di contabilità fiscale.

“L’obiettivo – afferma Antonella Generini, direttore Cescot Ravenna – è formare personale addetto all’elaborazione delle buste paga e alle mansioni di carattere fiscale e amministrativo. Si tratta di profili interessanti per le imprese e soprattutto di opportunità e prospettiva per i giovani. Nell’ambito dei rapporti quotidiani con le imprese, riceviamo la richiesta di personale qualificato sugli aspetti che saranno al centro dei percorsi formativi”.

“I requisiti per partecipare – prosegue Generini – sono il diploma di scuola media superiore ed età compresa tra i 18/29 anni. Tutti gli interessati devono compilare entro l’1 ottobre apposita scheda di ammissione reperibile presso il Cescot di Ravenna in Piazza Bernini 7 o nel sito www.cescotravenna.it. Al termine dei percorsi formativi, Confesercenti valuterà la possibilità di individuare personale a cui far svolgere tirocini nelle varie sedi presenti in Provincia e inviterà le imprese associate a fare altrettanto. Un’azione concreta a favore dell’occupazione giovanile”.