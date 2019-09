“Fragili omicidi per un commissario”: in uscita il nuovo libro del giornalista ravennate Nevio Galeati

Esce in tutte le librerie giovedì 26 settembre l’ultimo libro del giornalista ravennate Nevio Galeati. “Fragili omicidi per un commissario” è il titolo del volume, edito da Clown Bianco, che raccoglie cinque racconti, cinque storie, come afferma la scrittrice Annamaria Fassio, autrice della prefazione, “venate di malinconia come si conviene al noir classico”.

Il filo rosso che unisce tra loro i vari racconti – che di fatto si leggono come se fossero i capitoli di un romanzo – è la storia di un’amicizia. Luca Corsini, investigatore privato, e Michele D’Arcangelo, dirigente della Mobile di Ravenna, sono amici di vecchia data. L’uno con la propensione a cacciarsi nei guai, l’altro con una gastrite frutto di tutti gli anni passati a fare lo sbirro. Personaggi di chiara ispirazione noir, con illustri predecessori, da Sam Spade per Corsini a Maigret per D’Arcangelo. L’uno con il gusto raffinato per la musica, l’altro accanito fumatore di toscani. Entrambi con un gran fiuto per le indagini.

I due protagonisti si muovono in un universo di strade bagnate dalla luce dei lampioni e dalla nebbia che azzera le distanze e disorienta. Si parla di Ravenna ma la Ravenna di “bella presenza”, quella dei mosaici e della tomba di Dante, non compare.

Nevio Galeati è giornalista (ha lavorato per L’Unità, Repubblica e Il Resto del Carlino) e direttore artistico del Festival GialloLuna NeroNotte, dedicato alla letteratura di genere. Come autore ha pubblicato Telefonate e birra, d’autunno (I Fiori Blu), Improvvisazioni per chitarra e batteria (Foschi), Delitti (im)perfetti (PaGiNe).

La prima presentazione del libro è in programma per sabato 28 settembre alla Libreria Liberamente di viale Alberti 38 a Ravenna, alle 18. Venerdì 18 ottobre alle ore 18 presentazione alla Libreria Feltrinelli di Ravenna (con lo scrittore Paolo Casadio).