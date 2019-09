Il dr. Cappuzzo dell’ospedale di Ravenna al TG1 commenta il calo delle morti per cancro

Il dottor Federico Cappuzzo, direttore del Dipartimento Oncoematologico dell’Ausl Romagna, nonchè dell’Unità operativa di Oncologia del presidio ospedaliero “Santa Maria delle Croci” di Ravenna, è stato intervistato dal TG1, per commentare i dati, diffusi dalla Regione Emilia Romagna, secondo i quali per la prima volta la mortalità per cancro è diminuita.

I giornalisti del “primo canale” hanno effettuato una lunga intervista al professionista, dalla quale hanno tratto un primo servizio di oltre un minuto andato in onda nel telegiornale di ieri, 25 settembre, alle 13:30 (intervista dal minuto 24).

Un’intervista più ampia andrà in onda, inoltre, nei prossimi giorni sempre sui canali Rai.