Al Tondo di Lugo un seminario dal titolo “I signori del Cibo”

Venerdì 27 settembre 2019 la sala assemblea del centro sociale “Il Tondo” di Lugo, in via Lumagni 32, ospita dalle 19.30 alle 23.30 l’incontro e seminario “I signori del cibo. Viaggio nell’industria alimentare che sta distruggendo il pianeta”.

Il tema riguarda la consapevolezza delle dinamiche presenti nel mondo globalizzato. Quale sarà il futuro del cibo? Come i nostri stili alimentari turbano la biodiversità? Come è collegabile alla scomparsa delle foreste pluviali, all’impoverimento del suolo, alla salvaguardia del pianeta?

Il programma prevede alle 19.30 i saluti del sindaco di Lugo Davide Ranalli, alle 19.45 si svolgerà la prima parte della relazione, seguita alle 20.45 da una pausa buffet conviviale. Alle 21.30 la serata proseguirà con la seconda parte della relazione e la discussione. La chiusura del seminario è prevista per le 23.30. In sala sarà allestita un’esposizione di libri e pubblicazioni a cura della libreria Alfabeta.

Tra i relatori, sarà presente il giornalista d’inchiesta e scrittore Stefano Liberti. Nel 2009 ha vinto il premio “Indro Montanelli” con il libro A sud di Lampedusa. Cinque anni di viaggi sulle rotte dei migranti (Minimum Fax, 2008). Il suo libro Land Grabbing. Come il mercato delle terre crea il nuovo colonialismo (Minimum fax, 2011) è stato tradotto in dieci Paesi. Nel 2016 è uscito, sempre per Minimum Fax, il libro sul sistema alimentare globale I signori del cibo.

Viaggio nell’industria alimentare che sta distruggendo il pianeta. Nel 2019 insieme a Fabio Ciconte, direttore dell’associazione ambientalista Terra! Onlus e portavoce della campagna FilieraSporca contro lo sfruttamento del lavoro in agricoltura, pubblica per Laterza editore il libro Il grande carrello. Chi decide cosa mangiamo, un viaggio nella grande distribuzione organizzata del cibo, dando seguito alle inchieste sulle filiere agroalimentari. Come regista, ha lavorato per la trasmissione tv “C’era una volta” di Rai3, ha diretto il documentario “L’inferno dei bimbi stregoni”, co-diretto con Andrea Segre il pluripremiato film “Mare chiuso” (2012), con Enrico Parenti il film “Container 158” (2013) e il documentario “Soyalism” (2019), con Mario Poeta il film “Herat football club” (2017).

Il seminario sarà l’evento conclusivo del primo sciopero degli studenti per il clima di quest’anno scolastico. L’iniziativa, a ingresso libero, rientra nell’ambito della 23esima edizione de “Il delirio dell’economia”, rassegna organizzata dal Movimento Internazionale Riconciliazione, con la collaborazione di Gas, botteghe equo solidali del territorio, Amnesty e Friday for future, col patrocinio del Comune di Lugo.