Bagnacavallo. La gestione della scuola di musica affidata all’associazione Doremi Aps

Sarà l’associazione musicale Doremi Aps, aggiudicataria del relativo bando di gara, a gestire la scuola comunale di musica di Bagnacavallo per i prossimi due anni. I corsi di Doremi, dedicati a bambini, ragazzi e adulti, saranno presentati lunedì 30 settembre 2019 dalle 17 alle 19.30 nel corso di un open day in programma nella sede che li ospiterà. Stiamo parlando dei rinnovati locali delle scuole medie di via Cavour 3. Per tutti i corsi sono già aperte le iscrizioni e le lezioni prenderanno il via nel mese di ottobre.

Per quanto riguarda bambini e ragazzi, sono previsti corsi di basso elettrico, chitarra, batteria, percussioni, canto individuale, fisarmonica, flauto traverso, pianoforte, violino, violoncello, tromba, clarinetto, canto corale e propedeutica. Sono inoltre proposti numerosi corsi anche per gli adulti: basso elettrico, chitarra, batteria, percussioni, canto individuale, fisarmonica, flauto traverso, pianoforte, violino, viola, violoncello, contrabbasso, tromba, trombone, saxofono e clarinetto.

Oltre all’ordinaria attività didattica, la Scuola comunicale di musica propone durante l’anno laboratori e progetti, come Orchestr’Insieme, che consente agli allievi dei corsi strumentali e vocali di fare un’esperienza di musica d’insieme con diversi obiettivi, tra cui imparare a suonare con gli altri, seguire il gesto del direttore e comprendere un nuovo linguaggio codificato specifico, la notazione.