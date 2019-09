Cervia Volante: successo per il festival di aquiloni Sprintkite 2019

Il festival di aquiloni Sprintkite2019 si è concluso registrando un buon successo di pubblico. Il raduno di fine estate che, da 30 anni, porta a Cervia aquilonisti che con passione e innovazione praticano tecniche di volo acrobatico ha registrato un’attiva e nutrita partecipazione. Quest’anno, anticipandola di una settimana rispetto alla data tradizionale per dar spazio a Ironman, la kermesse si è svolta ancora sulla spiaggia di Tagliata Riviera dei Pini, con la grande collaborazione degli operatori turistici, dei bagnini e della Proloco.

Lo spettacolo, oltre che divertimento per i partecipanti, ha visto affluire tantissimo pubblico sia sulla spiaggia che in città, per tutto il fine settimana e per lo spettacolare volo notturno del sabato sera. L’evento documentato su Facebook dai fotografi del Centro Fotografico Cervese e da molti altri fotografi intervenuti per l’occasione da varie località italiane ha offerto lo spunto a tutti gli appassionati di fotografia e il divertimento di colorati selfie da parte del pubblico intervenuto con gli aquiloni e le installazioni presenti.

Presenti alla manifestazione 120 aquilonisti esperti, appartenenti a 32 club provenienti da tutta Italia e da varie nazioni europee. Professionisti in grado di far volare aquiloni per vento forte e cambiare aquiloni e performance al variare della forza del vento, unico regista di ogni spettacolo aquilonistico. Grandi aree di colore per bandiere e installazioni che amano il vento e laboratori partecipativi di riciclo artistico a cura dell’Ass. Asilo Bianco, per sensibilizzare gli intervenuti al riuso e buonuso della plastica.

Ospite d’eccezione, che tornerà con un grosso team nel 2020 dal Vietnam, Mr Phan VanTam, uno dei pochissimi uomini al mondo in grado di far volare in coreografia 4 aquiloni indipendenti, controllati con entrambe le mani e le spalle.

Alla Proloco Riviera dei Pini di Tagliata di Cervia è andato il premio speciale Amico di Cervia Volante, una teglia in terracotta per cuocere la piadina che quest’anno è stata dipinta dall’artista Luciano Medri, rinnovando così come ogni anno la nostra collaborazione coi pittori dell’Ass. Culturale Il Menocchio.

A sorpresa, durante l’evento il responsabile organizzativo del festival di Malta ha invitato una delegazione di Cervia Volante al grande festival di aquiloni che si svolge in ottobre sull’isola di Gozo che, oltre ad una tradizione legata all’aquilone vanta anche delle importanti saline.