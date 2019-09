Faenza: al complesso ex Salesiani il concerto delle Quaglie Roventi, storica band faentina

Continuano gli appuntamenti in musica organizzati da Faventia Sales nella corte interna del Complesso ex Salesiani di Faenza, in via San Giovanni Bosco 1. Venerdì 27 settembre alle 21 ci sarà il concerto delle Quaglie Roventi. Per lo storico gruppo faentino si tratta di un gradito ritorno agli ex Salesiani, dopo il concerto tenuto lo scorso anno. La band proporrà il suo “Tributo al soul”, una serata concerto dedicata alla “musica dell’anima”, con canzoni dei più grandi artisti soul, come Aretha Franklin, Stevie Wonder e i Blues Brothers.

Il percorso dell’ex Salesiani verso il restauro è stato in qualche modo “accompagnato” dalle Quaglie Roventi. Il gruppo torna infatti sul palco in un Complesso rinnovato rispetto all’anno scorso, che grazie al progetto di ristrutturazione ha reso la struttura più caratteristica, accogliente e piacevole. Il concerto sarà quindi un’occasione speciale per ascoltare la storica band faentina, che da tempo non si esibisce con continuità ma ha scelto di riunirsi ancora una volta per Faventia Sales.

Le Quaglie Roventi. Il gruppo è composto da Daniela Peroni (voce), Chiara Celotti, Martina Laghi e Natascia Peroni (coro), Claudia Brunetti (tromba), Matteo Parrinello (sax), Marco Rinaldi (Basso), Andrea Luccaroni (tastiera), Omar Taroni (batteria), Stefano Guerrini (chitarra).

Il concerto è a ingresso libero. Gli organizzatori ringraziano per la collaborazione e il sostegno e-work – agenzia per il lavoro ed e-workafè.

Per ulteriori informazioni contattare il numero 0546 697546 o scrivere a info@faventiasales.it. L’ingresso carrabile del Complesso ex Salesiani è su via Mura Diamante Torelli 67, mentre quello pedonale è in via San Giovanni Bosco 1.