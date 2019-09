La città che non ci piace: quella che lascia il materasso sul marciapiede

Da una settimana, qualcuno ha abbandonato un materasso sul marciapiede in Via dei Poggi. Naturalmente, qualcuno dirà che si poteva chiamare Hera, che è poi ciò che doveva fare quel cittadino maleducato, che in questo modo impedisce di utilizzare il marciapiede. Per cui questa segnalazione è solo per fare vergognare chi riconoscerà il proprio materasso!

Roberto