Porto Corsini: quei motori sono sempre accesi e la nave impesta l’aria del paese 24 ore su 24

Buon giorno, gentilissimi dell’Arpae, delle redazioni giornalistiche, della Capitaneria di Porto. Scrivo a nome di tutti i cittadini di Marina di Ravenna, che mi hanno incaricato a informarvi del fatto che sono settimane che al Terminal Crociere di Porto Corsini è ormeggiata una nave ‘posa tubi’ che emana in continuazione gas di scarico. La nave, abbiamo saputo, resterà ferma in quel sito fino a marzo. Il problema è che i motori sono sempre accesi e la nave impesta l’aria del paese 24 ore su 24.

Nessuno ancora ha mosso in dito a riguardo. Per cortesia prendete a cuore questa situazione che ha veramente dell’incredibile.La puzza in paese si sta facendo insopportabile, questa sera, con la pioggia e il vento favorevole sta veramente esagerando… Sembra di avere un camion acceso sotto la finestra. Ringrazio anticipatamente della vostra attenzione.

Giovanni Fedeli