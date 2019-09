A Massa Lombarda “Puliamo Massa 2.0”, un’iniziativa dedicata alla pulizia della città

A Massa Lombarda sabato 28 settembre si svolgerà l’iniziativa “Puliamo Massa 2.0”, giornata dedicata alla pulizia della città con la raccolta dei rifiuti abbandonati. Il ritrovo è alle 8.30 in piazza Mazzini, davanti alla sede della Protezione civile con partenza dei diversi gruppi alle 9. Alle 12.30 previsto il termine della raccolta con ritorno in piazza Mazzini e pesata dei rifiuti raccolti. Si consiglia a tutti i partecipanti di portare guanti da lavoro e un giubbotto catarifrangente.

A tutti i partecipanti saranno distribuite delle t-shirt personalizzate per l’occasione offerte da Smurfit Kappa. L’iniziativa fa seguito a quella del 1° giugno, quando il gruppo comunale di Protezione civile e il gruppo Scout di Massa Lombarda lavorarono insieme per le strade della città per migliorarne la pulizia e il decoro. I volontari furono suddivisi in squadre per le strade e i parchi di Massa Lombarda con scope, pinze, guanti e sacchi, messi a disposizione da Hera, raccogliendo cartacce e altri rifiuti.