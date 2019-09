Alla libreria Liberamente di Ravenna Gianluca Morozzi presenta “Tecla tre volte”

Venerdì 27 settembre alle 18:30 l’autore Gianluca Morozzi sarà ospite alla libreria Liberamente, in viale Alberti a Ravenna, per presentare “Tecla tre volte“, edito da Fernandel. Ad accompagnare l’editore ci sarà Giorgio Pozzi.

Il libro – C’è un cubo. Un cubo grazie al quale è possibile riavvolgere il tempo, cancellando così errori, incomprensioni, scelte sbagliate. Ma è possibile utilizzarlo solo per tre volte, perché poi smetterà di funzionare. Nazario Mazurca lo ha tenuto nascosto in cantina per ventiquattro anni, da quando, bambino, lo ha ricevuto da un misterioso uomo proveniente dal futuro. Ora è cresciuto, è diventato il cantante di una cover band dei Genesis, e si è innamorato di Tecla, una specie di Gloria Guida ma con il look da bibliotecaria.

Nonostante i saggi consigli della sua migliore amica Amelia, Nazario continua a sbagliare qualcosa nella relazione con Tecla, fino a provocarne la rottura. Ma Nazario ha il cubo. Può riavvolgere il tempo e cancellare l’errore, superando l’ostacolo. Riuscirà a non sbagliare per più di tre volte?

L’autore – Gianluca Morozzi è nato nel 1971 a Bologna, dove vive. Autore prolifico e estremamente generoso, per Fernandel ha pubblicato la sfilza di titoli che trovate più sotto. Di libri ne ha pubblicati quasi altrettanti per l’editore Guanda, a partire da Blackout (2004) e L’era del porco (2005). Anche se si considera il peggior chitarrista del mondo, suona e ha suonato in diverse cover band locali.