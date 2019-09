Arriva il Deriva Festival, per rigenerare la Darsena a partire dal “Deserto Rosso”

Alessandra Carini di MAG Magazzeno Art Gallery, Elisa Greco dell’Associazione Meme Exchange, Sabina Ghinassi di Almagià-Rete di Associazioni presentano Deriva Festival – Arte Paesaggio Città – l’azione di rigenerazione del paesaggio verde urbano attraverso azioni creative e partecipative, nato all’interno del progetto europeo Creative Spirits – Urbact III. La presentazione di Deriva Festival è in programma domenica 29 settembre alle ore 14,30 alla Sala Nullo Baldini, Via Guaccimanni 10 a Ravenna, in collaborazione con Comune di Ravenna, Pensieri Verdi/Green Thoughts e Appunti per un Terzo Paesaggio 2019 all’interno della manifestazione Giardini e Terrazzi Verde Ravenna 2019.

Il Progetto

Deriva Festival nasce come restituzione del percorso condiviso all’interno del progetto europeo Creative Spirits che, attraverso lo scambio di buone pratiche nell’ambito della rigenerazione urbana tra nove città europee, ha visto la Darsena di Ravenna ripensata come luogo dell’innovazione, sociale, antropologica, culturale. Deriva Festival, curato da tre degli stakeholder di Creative Spirits (Almagià – Rete di Associazioni, MAG Magazzeno Art Gallery e Meme Exchange), nasce come azione di reinvenzione degli spazi verdi residuali, critici o non valorizzati, della città attraverso l’azione artistica, paesaggistica e partecipativa. Per la parte paesaggistica partner è il Comune di Ravenna che, in team con i coordinatori di Deriva, rivedrà ognuna delle aree in chiave di sostenibilità, in linea con i 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile sanciti dall’ONU.

Per la tappa zero del Deriva Festival la prima area scelta è il Giardino “Il Deserto Rosso”, unico spazio verde in testa alla Darsena, collocato davanti al Darsena PopUp. Per l’azione artistica è stato coinvolto l’artista Oscar Dominguez, che realizzerà un’opera capace di dialogare con il luogo e la comunità. L’azione sul Parco Deserto Rosso, sia in termini di co-progettazione e intervento sull’area verde sia dell’intervento dell’artista, è prevista dal tardo autunno 2019 alla primavera 2020.

Il Crowdfunding e la Campagna

Venerdì 20 settembre 2019 è partita, sulla piattaforma Ginger, la campagna di crowdfunding legata al progetto “DERIVA FESTIVAL. Arte. Paesaggio. Città.”: https://www.ideaginger.it/progetti/deriva-festival-arte-paesaggio-citta.html

L’obiettivo della campagna, sviluppata da Almagià – Rete di Associazioni, in collaborazione con Magazzeno Art Gallery e Meme Exchange, è quindi Seminare arte in città! per donare nuova vita agli spazi verdi “spaesati” di Ravenna attraverso interventi artistici e progettuali che possano reinventare l’ identità di giardini di quartiere, piccoli parchi, aree verdi, attraverso proposte che coinvolgano i cittadini nella costruzione di un’esperienza nuova e condivisa di alcuni frammenti di verde in città.

Il crowdfunding, insieme agli incontri di partecipazione alla costruzione del giardino (semine e piantumazioni collettive), è lo strumento più efficace per raccogliere i fondi necessari per Deriva Festival poiché rende ognuno di noi protagonista nella cura di un bene comune, rendendoci co-autori della ridefinizione degli spazi condivisi.

Contact: derivafestival@gmail.com; #derivafestival; @derivafestival

LE CURATRICI

Alessandra Carini – Nel 2017 fonda la galleria d’arte contemporanea Magazzeno Art Gallery di cui è direttrice. La galleria sorge nel nuovo quartiere Darsena di Città e si concentra su artisti influenzati dalla cultura urbana e dalla street art e si pone l’obbiettivo di eliminare le barriere che esistono tra istituzioni tradizionali, gallerie contemporanee, collezionisti d’arte e spettatori casuali.

Elisa Greco – È architetto presso Officina Meme Architetti e tra le socie fondatrici dell’associazione culturale di promozione sociale Meme Exchange, realtà impegnate progettualmente e culturalmente nell’ambito della Darsena della Città di Ravenna sulle tematiche di rigenerazione urbana sostenibile e recupero di spazi dismessi, con progetti ed eventi legati al mondo dell’architettura, dell’artigianato e del design.

Sabina Ghinassi – È curatrice, critico d’arte e giornalista. Dal 2014 è presidente di Almagià, rete di associazioni che opera alle Artificerie Almagià di Ravenna e si occupa prevalentemente di promozione culturale, inclusione e formazione per preadolescenti, adolescenti e giovani e che, in dieci anni, ha contribuito con forza alla rigenerazione dell’area Darsena di Ravenna.

L’ARTISTA

Oscar Dominguez è un artista argentino che, dal 1999 vive e lavora a Faenza. Ha partecipato a diverse mostre sia in Italia che all’estero, tra cui la Biennale Internazionale del Cairo (Egitto) e il 55° Concorso Internazionale della Ceramica d’Arte Contemporanea al Museo Internazionale della Ceramica di Faenza (Italia). Dal 2003 cura SPAZIO allo SPAZIO alla Fiera CONTEMPORANEA di Forlì/Cesena, dove nel corso di 15 anni ha ospitato più di un centinaio di artisti italiani e stranieri. Dal 2012 realizza installazioni di Land Art e legate a grandi architetture in Italia e all’estero.