Bagnacavallo. I Cucoma Combo aprono le serate musicali della Festa di San Michele

Saranno i Cucoma Combo – il nuovo progetto musicale del direttore della Classica Orchestra Afrobeat, Marco Zanotti – ad aprire le serate musicali dell’Edizione 2019 della Festa di San Michele, venerdì 27 settembre, sul palco centrale di Piazza della Libertà a Bagnacavallo, realizzate in collaborazione con Strade Blu – Folk & dintorni, il Festival romagnolo dedicato a tutte le sfumature del folk contemporaneo.

Un concerto tutto da ballare – in versione Grand Combo – per presentare l’album appena uscito. Il nome della band prende spunto dalla caffettiera in ebollizione, che in alcune zone della Romagna si dice Cucòma. Le qualità di caffè provenienti soprattutto da America Latina e Africa rappresentano le diverse esperienze sonore ed artistiche che il polistrumentista/compositore ha macinato nei suoi vent’anni di carriera.

Una musica eccitante che parte dalle diversità per celebrare l’uguaglianza, la tolleranza e il desiderio. Un album senza bandiere né barriere, che incita ad essere curiosi, a svegliarsi dal torpore e a ballare.

Carimbò, afrobeat, soukuss, Colombia, Zimbabwe, Capo Verde: la matrice delle composizioni è nera come il caffè e si rivela nella fitta tessitura di voci tribali e nel ritmo incalzante dei brani. Alcuni di essi sono stati composti sulla mbira o con una kalimba, registrando appunti di fronte all’oceano, facendo l’autostop o nei mercati della frutta in giro per il mondo.

CUCOMA GRAND COMBO

Marco Zanotti – batteria, composizioni

Martina Fadda – voce, synth, percussioni

Daniel Corbelli – chitarra, percussioni

Andrea Taravelli – basso, bass synth

Fabio Mina – flauti, sax tenore, gaita colombiana, danmoi

Marcello Jandu Detti – trombone, bombardino, tromba

Gianni Perinelli – sax baritono e soprano

Sourakhata Dioubate – percussioni