Casola Valsenio. I Creativi sopra la Media alla Loggetta del Pistocchi con la mostra “Terre”

I Creativi sopra la Media, associazione artistico culturale senza scopo di lucro con sede a Casola Valsenio saranno nuovamente ospiti di Muky, in Piazza 2 giugno, presso la Loggetta del Pistocchi (Salone delle mostre ) per una mostra collettiva di scultura, pittura, ceramica, fotografia dal titolo “Terre”, che vedrà la partecipazione di 34 artisti, soci dell’associazione. Come già negli anni precedenti, gli artisti interpreteranno il tema assegnato, sviluppandolo con tecniche e materiali sempre nuovi e diversi. L’associazione, nata nel 2011, è molto presente agli eventi proposti dal calendario di Casolaromatica con proprie installazioni e dal 2016 organizza a fine maggio un concorso ed estemporanea di pittura dal titolo “Inquadra” nella splendida cornice del Parco del Cardello – casa museo dello scrittore A.Oriani con buon successo di partecipanti.

“TERRE”

Inaugurazione mostra sabato 28 settembre 2019 – 0re 18

Apertura mostra sabato 28 ore 18—20 e domenica 29 ore 16—19