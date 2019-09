Le Giornate da Libridine tornano in libreria a Ravenna

Ritornano a partire da sabato 28 settembre 2019 le “Giornate da Libridine”, la rassegna ideata dalla Cooperativa San Vitale che si tiene negli spazi della libreria “Libridine” in viale Baracca 91 a Ravenna.

L’edizione 2019-2020 è ricchissima di appuntamenti: dieci le date in programma da qui a maggio. Si parte, il 28 settembre alle ore 18, con la presentazione del libro di Antonio Barzagli “Stellette a vent’anni-Libano 1984” (Il Ponte Vecchio), la testimonianza di uno dei solidati intervenuti nella missione di pace in Libano. Nel libro si racconta, con puntualità, il dramma della pericolosa e difficile missione alla quale l’Italia partecipò negli anni Ottanta, quando il Libano fu teatro di una delle azioni più cruente e disumane dell’intero secondo Dopoguerra: lo sterminio di massa di Sabra e Shatila.

Antonio Barzagli, nato a Firenze, vive e lavora a Ravenna dal 1990. A 19 anni è partito per la Scuola Sottufficiali della Marina Militare di Taranto, conseguendo il titolo di radarista. Il periodo di ferma complessivamente è durato dal 1982 al 1987. In questo tempo ha partecipato a missioni all’estero in Libano e in Estremo Oriente. È stato imbarcato su alcune unità navali, fra cui: il Cacciatorpediniere “Audace”, l’Incrociatore “Andrea Doria”, la Fregata “Scirocco”. i è congedato col grado di secondo capo radarista nel 1987.