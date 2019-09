Lugo. Da sabato 28 settembre orario più ampio per lo sportello Hera

Da domani, sabato 28 settembre, lo sportello Hera di via Risorgimento 3 a Lugo osserverà un orario più ampio, che include anche il sabato mattina, per venire maggiormente incontro alle esigenze delle persone che lavorano.

L’orario di apertura quindi diventa: dal lunedì al giovedì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.30, venerdì e sabato dalle 8.00 alle 13.00.

I cittadini di Lugo possono continuare a rivolgersi allo sportello Hera per sottoscrivere le offerte per la fornitura di gas ed energia elettrica, richiedere attivazioni, subentri e volture o informazioni sulle bollette, nonché pratiche ed interventi su tutti i servizi gestiti da Hera sul territorio. E’ inoltre possibile chiedere informazioni sui nuovi servizi e le nuove soluzioni proposte da Hera Comm per la gestione efficiente dell’energia domestica (servizi di consulenza ed assistenza sull’utilizzo degli impianti, lampadine LED, il termostato smart ed altro ancora).

Hera ricorda infine che sono sempre a disposizione il Servizio Clienti Hera 800.999.500 per le famiglie e il numero 800.999.700 per le aziende, entrambi gratuiti da rete fissa e mobile e operativi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18. Sempre attivi, inoltre, anche i canali digitali, con Hera On Line e la app My Hera.