Lugo “Rombi di passione”: protagonisti l’educazione stradale e le moto d’epoca

Tutto pronto a Lugo per il secondo fine settimana in compagnia della XX edizione di “Rombi di passione”, la manifestazione solidale dedicata ai motori. Sabato 28 settembre saranno protagonisti, come da tradizione, l’educazione stradale e al primo soccorso, previsti in Piazza Baracca dalle 8.30 alle 12.30. L’iniziativa è rivolta agli alunni delle scuole medie del comprensorio e prevede la partecipazione della Polizia municipale della Bassa Romagna e della Pubblica assistenza Città di Lugo. Alle 21, nel circuito allestito nelle vie del centro, torna l’Endurolls memorial “Sergio Guerra”, giunto alla settima edizione, con la sua rievocazione delle competizioni per ciclomotori a trazione a rullo, riservato a coppie miste.

Infine, domenica 29 settembre per tutta la giornata si svolge la XX rievocazione del circuito “Francesco Baracca”, riservato a moto stradali e da competizione d’epoca fino al 1957, ultimo anno in cui si è disputato il circuito della Pistola a Lugo.

Il 28 e 29 settembre il museo “Francesco Baracca” sarà aperto con ingresso gratuito. Grazie alla collaborazione con il consorzio AnimaLugo, sono disponibili per i motociclisti che parteciperanno all’evento alcuni menu da asporto con consegna direttamente ai box. Inoltre, le vetrine dei negozi del centro ospiteranno una mostra con le foto delle gare motociclistiche del primo dopoguerra.

Per rendere possibile la manifestazione nelle giornate del 28 e 29 settembre saranno in vigore alcune modifiche alla viabilità. Dalle 19 alle 24 del 28 settembre divieto di sosta con rimozione coatta in piazza Trisi, piazza Cavour, piazza 1° Maggio (solo aree di sosta della parte non rialzata), largo del Tricolore, largo Relencini, via della Libertà. Dalle 7 alle 20 del 29 settembre divieto di circolazione e divieto di sosta con rimozione coatta in piazza Trisi, piazza Cavour, piazza 1° Maggio (solo aree di sosta della parte non rialzata), largo del Tricolore, largo Relencini e via della Libertà; divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta in largo della Repubblica, valido anche per veicoli autorizzati; divieto di circolazione veicolare sul lato nord di piazza Baracca.

Tutto il ricavato della manifestazione infatti sarà devoluto in beneficenza all’Avsi. L’iniziativa è organizzata dall’associazione “Una passione in moto”, con il patrocinio del Comune di Lugo, la collaborazione del consorzio AnimaLugo e il contributo di Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti, Cna, La Bcc Banca di Credito cooperativo ravennate, forlivese e imolese e Ricci Ceramiche.