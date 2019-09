Mosaic. Nasce il cioccolato dedicato alla città di Ravenna, con cinque gusti diversi

È stato presentato questa mattina in municipio a Ravenna “Mosaic” una composizione di piccole porzioni di cioccolato, con cinque gusti diversi, che suggeriscono l’idea delle tessere di un mosaico. Un progetto ideato dalla ditta Loris Dolciumi di Lugo e dedicato alla città di Ravenna. In occasione della conferenza stampa sono intervenuti Giacomo Costantini, assessore al Turismo del Comune di Ravenna, Davide Ranalli, sindaco di Lugo, Veronica Franzoni, titolare della ditta Loris Dolciumi e Massimo Costa della Mo.ca.

“È un’operazione interessante – ha commentato Costantini – perchè unisce un’idea originale a un prodotto di qualità che si ispira alla bellezza dei mosaici di Ravenna. Mosaic è dedicato ai ravennati e ai tanti turisti che visiteranno la nostra città e che potranno portare con sè e regalare non solo dell’ottimo cioccolato ma anche una piccola brochure che illustra la storia e i mosaici di Ravenna, redatta con il supporto del Comune “.

“Mosaic nasce dall’idea di Roberto Franzoni, titolare della azienda lughese Loris Dolciumi, di dedicare alla città di Ravenna e al suo patrimonio culturale un suo elaborato a base di cioccolato – ha dichiarato Costa – . Mosaic è una composizione di colori e forme diverse tra loro. Cinque gusti diversi comporranno il “gustoso” mosaico: cioccolato bianco, al latte, fondente, bianco aromatizzato al caramello e “ruby azalina”, un gusto nuovo dal colore rosa”.

“L’azienda Loris Dolciumi è una tra le più innovative ed originali della nostra città – ha sottolineato il sindaco di Lugo, Davide Ranalli -. E con questo nuovo prodotto ha scelto di “fondere insieme cultura e impresa”, con un progetto che va oltre i confini territoriali”.

Mosaic sarà presentato il 5 ottobre, in occasione della Notte d’Oro durante una degustazione in programma alla Domus dei Tappeti di Pietra dalle 18.30 alle 22.

Per il Direttore di RavennAntica Sergio Fioravanti “la presentazione alla Domus dei Tappeti di Pietra, in occasione della Notte d’Oro, sarà una bella occasione per far conoscere questo nuovo prodotto. Occasione che potrebbe essere solo la prima di una serie di collaborazioni.”

Tra le ipotesi da valutare potrebbe esserci sia la commercializzazione del prodotto nei book shop dei beni culturali gestiti dalla Fondazione RavennAntica o anche un futuro accordo che preveda all’interno di ogni confezioni di Mosaic, un biglietto omaggio per un visita a Classis.