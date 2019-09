Open Day alla scuola di musica A. Masironi di Brisighella

La scuola di musica “A.Masironi” di Brisighella propone anche per l’A.S. 2019/2020 una ricca offerta di corsi. Per conoscerli meglio sara’ possibile assistere all’ Open Day dalle 17,30 alle 18.30, sabato 28 settembre 2019 presso la Sede della Scuola di Musica all’interno del Complesso Cicognani in viale Pascoli 1 .

La particolarità della Scuola di Musica è quella di ospitare da diversi anni i corsi di metodologia Suzuki di chitarra, mandolino e violoncello insieme a quelli di Children’s Music Laboratory.

Nell’ambito dell’open day sarà possibile assistere ad una lezione dimostrativa di CML sabato 28 settembre dalle 17,30 alle 18. Durante l’open day sarà comunque possibile provare gli strumenti e parlare direttamente con gli insegnanti. Oltre ai corsi con metodologia suzuki, l’offerta formativa è ampia: pianoforte, violino, canto, chitarra elettrica, basso, tromba, trombone, basso tuba, flauto traverso, clarinetto.