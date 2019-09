Posa del cestino Seabin nel porto di Marina di Ravenna: il sostegno di Volvo al progetto LifeGate PlasticLess

Con la posa del cestino Seabin nel porto di Marina di Ravenna, si rafforza il sostegno di Volvo al progetto LifeGate PlasticLess per la lotta alle plastiche nei mari italiani e sulla Costa Romagnola in particolare. La posa è avvenuta giovedì 26 settembre alla presenza di una rappresentanza di Volvo Car Italia, del titolare della concessionaria Volvo Lineablù di Ravenna, Enrico Benelli, e di alcune Autorità locali. Fra queste, l’Assessore ad Ambiente e Verde Pubblico del Comune di Ravenna, Gianandrea Baroncini.

Alla base del convinto sostegno all’iniziativa da parte della concessionaria Volvo Lineablù – tra le prime a dare la propria adesione all’estensione del progetto LifeGate PlasticLess – è la sensibilità alle tematiche ambientali del titolare Enrico Benelli. L’azienda, fondata dai tre fratelli Benelli – Bruno, Corrado e Sante – è presente a Ravenna dal 1971 ed è diventata concessionaria ufficiale Volvo nel 1976.

Dopo Marina di Cattolica, Riccione, Pescara, Bari, Rimini e Cesenatico, l’installazione del Seabin nel porto di Marina di Ravenna conferma l’impegno di Volvo sulla Costa Adriatica per la cura del mare, un bene prezioso sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista dell’economia dell’intera regione costiera.

“L’iniziativa legata al progetto LifeGate PlasticLess sostenuta da Volvo Car Italia e dalle concessionarie Volvo si inserisce in un impegno ad ampio respiro di Volvo Cars a favore del ridotto impatto ambientale e della sostenibilità e rafforza la collaborazione fra Volvo Car Italia e LifeGate, società riferimento in Italia per lo sviluppo sostenibile. L’iniziativa è inoltre attuata in collaborazione con le amministrazioni locali più sensibili alla tematica della salvaguardia dei mari” si legge in una nota.

I dispositivi Seabin utilizzati nell’ambito del progetto LifeGate PlasticLess per la raccolta dei rifiuti galleggianti risultano particolarmente efficaci in aree come i porti, all’interno dei quali – grazie all’azione dei venti e delle correnti – convergono i rifiuti scaricati in mare. Un dispositivo è in grado di catturare dalla superficie dell’acqua circa 1,5 chilogrammi di detriti al giorno, ovvero oltre mezza tonnellata di rifiuti all’anno comprese le microplastiche fino a 2 millimetri di diametro e le microfibre fino a 0,3 mm, sempre più diffuse e pericolose. Trovandosi nel sale marino e venendo ingerite dai pesci, le microplastiche entrano nella nostra catena alimentare.

“Il nostro company purpose è ben definito: Freedom to Move in a Personal, Sustainable and Safe way,” afferma Chiara Angeli, Direttore Sales & Marketing Volvo Car Italia. “La sostenibilità, ancora una volta è ribadita elemento fondamentale della filosofia di Volvo ed è condivisa da tutti gli elementi della filiera, dalla Casa madre alle filiali nazionali fino ai concessionari della rete Volvo. Per questo motivo, proprio insieme ad alcuni concessionari abbiamo deciso di contribuire concretamente al progetto di pulizia dei mari, rafforzando il nostro impegno nell’iniziativa LifeGate Plasticless. È uno dei modi con i quali Volvo contribuisce a migliorare la qualità della vita nell’ambiente che ci circonda, nel territorio nel quale viviamo e operiamo, coerentemente con l’attenzione alle persone che è propria del nostro Brand.”

“Da sempre condivido la filosofia di Volvo che pone le persone al centro delle propria attività”, dichiara Enrico Benelli, titolare della concessionaria Volvo Lineablù di Ravenna. “Sia che si parli di sicurezza o di sostenibilità, ogni azione deve essere rivolta a generare un beneficio per le persone, siano esse i miei collaboratori, i miei clienti o i miei concittadini. Per questo quando Volvo Car Italia mi ha proposto di aderire al progetto dei Seabin, ho accettato con grande entusiasmo. Con questo progetto, infatti, posso contribuire concretamente con Volvo al miglioramento della salute del mio territorio. Come imprenditore faccio mie le tematiche etiche del brand che rappresento, da sempre attenta all’ambiente e alla sicurezza.”

“Siamo felici di consolidare la nostra collaborazione con Volvo Car Italia che prosegue nell’impegno rivolto alla sostenibilità e negli obiettivi del progetto LifeGate PlasticLess, la prima sfida italiana volta alla pulizia dei mari dai rifiuti plastici.” Questo il commento di Enea Roveda, CEO di LifeGate, che aggiunge: “Quest’anno siamo orgogliosi di condividere la nostra missione anche con i concessionari, chiamati a svolgere un ruolo attivo di salvaguardia del territorio e di sensibilizzazione a livello locale’’.