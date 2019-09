Ravenna. 3° raduno nazionale Cavalli a dondolo. In programma anche una gara con “cavallo a bastone”

Sabato 28 e domenica 29 settembre torna, al Giardino Bucci a Ravenna, il Raduno nazionale Cavalli a dondolo Città di Ravenna, giunto quest’anno alla terza edizione.

Le due giornate, 28 e 29 settembre, saranno accompagnate musicalmente dagli Organetti di Barberia animati dall’Associazione italiana di musica meccanica di Cesena, che oltre all’intrattenimento al Giardino Bucci in Via Traversari, dove si svolge l’evento, saranno eccezionalmente il sabato mattina per le strade di Ravenna.

Il grande maneggio a dondolo sarà sempre al centro dell’attenzione di piccoli con una grande novità che arriva da lontano (Finlandia) Hobby Horse letteralmente “cavallo a bastone” di cui sarà indetta una prima garetta nazionale di salto ad ostacoli.

Un evento a tema che accompagna il Raduno è organizzato nel centro educativo Tante Lune; dopo le Mostre “Cavallo Giocattolo” e “Cavallo fischietto” quest’anno è in programma una mostra dedicata a Rodari, maestro della Grammatica della fantasia.

L’evento nell’evento sarà la lettura dell’attore Franco Costantini, dal libro “Filastrocche del cavallo parlante” scritto da Rodari nel 1969.

Raduno nazionale Cavalli a dondolo Città di Ravenna è inserito nel patto di collaborazione per i beni comuni del Comune di Ravenna ed è promosso dall’Associazione culturale Move-Menti, dall’Associazione di promozione sociale Pensiero Magico e dall’esploratorio Tante Lune. L’ ideazione artistica a cura di Luigi Berardi.