Massa Lombarda: oltre 200 kg di rifiuti raccolti durante “Puliamo Massa”. Soddisfatto il Sindaco

Oltre 120 persone, 40 sacchi di spazzatura e oltre 200 kg di rifiuti di vario tipo raccolti: sono i numeri di “Puliamo Massa”, la giornata dedicata alla pulizia della città svolta oggi sabato 28 settembre nel centro di Massa Lombarda.

“Questa giornata di pulizia della nostra città rappresenta uno straordinario momento di coesione sociale – dichiara il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi -. Massa Lombarda è la nostra città e tenerla pulita è una responsabilità comune. Basta un piccolo gesto quotidiano per poter vivere in una città ancora migliore”.

Durante l’iniziativa tanti cittadini, tra cui moltissimi giovani, si sono divisi in una decina di gruppi per ripulire le varie zone della città. A tutti i partecipanti sono state distribuite delle t-shirt, personalizzate per l’occasione, offerte da Smurfit Kappa. L’iniziativa si è svolta a cura dell’Amministrazione comunale con il sostegno e la collaborazione di numerose associazioni culturali, sociali e sportive di Massa Lombarda.