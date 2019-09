Conversazioni Dantesche: “Tutto l’oro ch’è sotto alla luna” con Maria Giuseppina Muzzarelli ed Elisa Tosi Brandi

L’edizione 2019 delle Conversazioni Dantesche dal titolo “Tutto l’oro ch’è sotto alla luna”, progetto realizzato dal Centro relazioni culturali del Comune di Ravenna in collaborazione con il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna, a cura di Sebastiana Nobili e Luigi Canetti, è dedicata ad una riflessione sull’oro, la ricchezza e il denaro e le implicazioni etiche, sociali e simboliche.

Il primo dei quattro appuntamenti in calendario (in allegato il depliant con il programma di tutti gli incontri) è per martedì 1 ottobre alle 17.30 alla sala Dantesca della Biblioteca Classense di Ravenna (via Baccarini 3) con una conversazione che entra nel pieno della nostra contemporaneità. Maria Giuseppina Muzzarelli, storica del medioevo esperta del mondo economico e del commercio con particolare predilezione per la storia della moda, nota e apprezzata dal pubblico ravennate per la grande capacità di comunicare anche i contenuti più complessi converserà con Elisa Tosi Brandi docente dell’Ateneo bolognese che si occupa di storia sociale ed economica (Mestieri e oggetti della moda), storia della cultura e della mentalità (Rapporto tra vesti e società; Storia del costume e della moda) in Italia tra i secoli XIII-XVI. Due studiose che intrecciano le accurate indagini storiche e sociali sul Medioevo al contesto in cui Dante si è trovato di elaborare il proprio pensiero politico e sociale. La complessa funzione e simbologia dell’oro e del denaro, potente metafora che innerva il tessuto narrativo della Commedia, e un ricco confronto tra testi e testimonianze fanno dell’incontro un’occasione di acquisire prospettive nuove per una lettura profonda del lascito dantesco.