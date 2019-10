Martedì 1 ottobre il primo Concerto Beethoveniano alla Sala Corelli di Ravenna

Giovedì 3 ottobre prossimo comincerà la vendita degli abbonamenti per la stagione Capire la Musica (vendita presso la Biglietteria del Teatro Alighieri) organizzata dalla Cooperativa Emilia Romagna Concerti in collaborazione con il Comune di Ravenna Assessorato alla Cultura, la Regione Emilia Romagna e il Ministero per il Beni Culturali.

Quest’anno alla presentazione di giovani solisti emergenti a livello mondiale quali Giuseppe Gibboni, Gabriele Strata, Vikram Sedona, Bruno Philippe e Andrea Obiso si affiancheranno artisti consacrati come Ramin Bahrami e Massimo Mercelli. Tutti i concerti, compreso l’atteso Concerto di Pasqua diretto dal maestro Paolo Olmi, si svolgeranno al Teatro Alighieri e quelli programmati per la Sala Maggiore del Teatro avranno il posto numerato.

In concomitanza con l’apertura della vendita degli abbonamenti inizia anche a Ravenna la monografia dedicata a Beethoven in occasione del 250° anniversario della morte del grande compositore di Bonn. È prevista nel corso di un anno l’esecuzione delle 9 sinfonie nelle trascrizioni per pianoforte a quattro mani elaborate da vari autori dell’800.

Nell’ottobre 2020 poi le Sinfonie saranno eseguite nuovamente in un’unica giornata seguendo l’ordine cronologico di composizione.

Il primo Concerto Beethoveniano avrà luogo martedì 1 ottobre alle ore 21 nella Sala Corelli del Teatro Alighieri con il duo pianistico formato dai ravennati Marco Santià e Lorenzo Grossi, impegnati nelle Sinfonie n.1 e n. 68 (Pastorale). I biglietti, del costo di 2 euro, saranno in vendita presso la biglietteria del Teatro il giorno stesso del concerti.

Nella foto Santià e Grossi.